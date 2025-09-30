Сирена: Я вошла в семью злодея по контракту. Том 1 + официальный мерч

«Люди называют меня чудовищем, потому что мой голос сводит их с ума. Они готовы слушать мое пение бесконечно, пока силы не оставят меня…»

Ария – последняя из сирен. Император запер ее в клетке и заставил петь для него день и ночь. Однако нашелся тот, кто осмелился пойти против воли обезумевшего правителя: эрцгерцог Лойд Валентайн освободил Арию. Но слишком поздно – заточение отняло у нее все силы. Последняя сирена умерла и... вернулась в прошлое.

Теперь она намерена сделать все, чтобы не оказаться в плену. А еще мечтает отплатить Лойду за доброту – спасти его от проклятия, ведь он продал душу дьяволу и обречен стать злодеем.

Сумеет ли Ария изменить свою судьбу и судьбу своего спасителя?

В лимитированный комплект «Sol Leesu, Poya. Сирена: Я вошла в семью злодея по контракту. Том 1+ набор эксклюзивного мерча» входят:

1. Манхва «Сирена: Я вошла в семью злодея по контракту. Том 1» Sol Leesu, Poya;

2. Открытка 15х21 см с сахарным напылением;

3. Карточки с героями 5,5х8,5 см с ламинацией (2 шт.);

4. Открытки 10х15 см с голографической пленкой (2 шт.).

Готовый мерч может незначительно отличаться от изображенных на картинках.