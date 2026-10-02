Момент, когда злодейка полюбила. Том 2

0 отзывов
Момент, когда злодейка полюбила. Том 2 category.manhva
Момент, когда злодейка полюбила
Том 1
Том 2
1 599 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Лифелия все больше запутывается в собственных чувствах и планах, а ее отношения с "любимчиками" становятся все более… пикантными. Удастся ли ей избежать трагичной судьбы, прописанной в сюжете? И что, если, играя в любовь, она и правда начнет испытывать чувства?
Героиня продолжает рушить шаблоны и доказывать, что даже в самом предсказуемом сюжете всегда есть место для неожиданных поворотов. Ведь, в конце концов, кто сказал, что злодейки не могут быть счастливы?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)