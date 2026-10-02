Момент, когда злодейка полюбила. Том 2

Лифелия все больше запутывается в собственных чувствах и планах, а ее отношения с "любимчиками" становятся все более… пикантными. Удастся ли ей избежать трагичной судьбы, прописанной в сюжете? И что, если, играя в любовь, она и правда начнет испытывать чувства?

Героиня продолжает рушить шаблоны и доказывать, что даже в самом предсказуемом сюжете всегда есть место для неожиданных поворотов. Ведь, в конце концов, кто сказал, что злодейки не могут быть счастливы?