Папа, я против этого брака. Том 3

1 отзыв
Папа, я против этого брака. Том 3 category.manhva
25%
  • Dad, I'm not going to get married! Vol. 3
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13516
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: appa, na i gyeolhon anhallaeyo!
  • Издатель: O2. Young adult книги
  • Размер: 16,7 x 22 см.
  • Количество страниц: 304
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Исекай, Сёдзё, Драма, Комедия и Романтика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Roal, Yuri и Hong Heesu
  • ISBN: 978-5-353-11183-2
  • Дата выхода: Март 2025
Папа, я против этого брака
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 299 ₽
974 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Атмосфера в поместье Флойенов накаляется! Джубелиан представила отцу своего возлюбленного – Макса. Герцог Флойен в ужасе от выбора дочери. Он не подозревает, что новые отношения Джубелиан – фиктивные, а сама она даже не догадывается, что Макс – «кровожадный принц». Регис знает, какая участь ждет любого, кто приблизится к императорской семье, и, чтобы спасти любимую дочь, он вынужден вступить в политическую игру. Но кто его главный противник: император или наследный принц?

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