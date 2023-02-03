Лериана, невеста герцога по контракту. Том 4

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Лериана, невеста герцога по контракту. Том 4 category.manhva
Лериана, невеста герцога по контракту
Том 1
Том 2
Том 3
1 100 ₽

Описание

Лериана Макмиллан постепенно набирает вес в светском обществе. О её сделке с герцогом Ноа Виннайтом становится известно королю, который хочет лично убедиться, что она достойная невеста для его брата.
Девушка начинает сомневаться в правильности своих поступков, но ещё не до конца осознаёт, насколько сильно она вмешалась в судьбы своих новых друзей и врагов...
На кону теперь не только её сделка с герцогом, но и снова её собственная жизнь в роли второстепенной героини.

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