Лериана, невеста герцога по контракту. Том 4

Лериана Макмиллан постепенно набирает вес в светском обществе. О её сделке с герцогом Ноа Виннайтом становится известно королю, который хочет лично убедиться, что она достойная невеста для его брата.

Девушка начинает сомневаться в правильности своих поступков, но ещё не до конца осознаёт, насколько сильно она вмешалась в судьбы своих новых друзей и врагов...

На кону теперь не только её сделка с герцогом, но и снова её собственная жизнь в роли второстепенной героини.