Офис богов. Том 1

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Офис богов. Том 1 category.manhva
31%
  • Office Gods. Vol. 1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13362
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Office Gods
  • Издатель: Freedom
  • Размер: 14,5 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 272
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Catharina Octorina и Hiikariin
  • ISBN: 978-5-04-200587-9
  • Дата выхода: Январь 2025
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1 260 ₽
870 ₽
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Описание

Греческие боги в современной реальности. Целеустремленная девушка Ирида в мире блеска и роскоши попадает под обаяние горящего Данте и застенчивого Ориона.

300 лет назад боги и богини явились человечеству и мифы стали реальностью. Вскоре боги основали компанию «Олимп», откуда управляли миром.

Молодая девушка Ирида устраивается на работу помощницей в штаб-квартиру самих олимпийцев. Однако смертным здесь непросто, особенно Ириде, которая в прошлые выходные познакомилась в баре сразу с двумя полубогами компании — надменным Данте и нежным Орионом. Никто не сравнится с красотой олимпийцев, но девушка быстро понимает, что все они упрямые и капризные. Сможет ли она противостоять богу любви Эросу, вспыльчивости Афродиты и не попасть в любовный треугольник с очаровательными сыновьями Афины и Аида?

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