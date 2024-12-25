Офис богов. Том 1

Греческие боги в современной реальности. Целеустремленная девушка Ирида в мире блеска и роскоши попадает под обаяние горящего Данте и застенчивого Ориона.

300 лет назад боги и богини явились человечеству и мифы стали реальностью. Вскоре боги основали компанию «Олимп», откуда управляли миром.

Молодая девушка Ирида устраивается на работу помощницей в штаб-квартиру самих олимпийцев. Однако смертным здесь непросто, особенно Ириде, которая в прошлые выходные познакомилась в баре сразу с двумя полубогами компании — надменным Данте и нежным Орионом. Никто не сравнится с красотой олимпийцев, но девушка быстро понимает, что все они упрямые и капризные. Сможет ли она противостоять богу любви Эросу, вспыльчивости Афродиты и не попасть в любовный треугольник с очаровательными сыновьями Афины и Аида?