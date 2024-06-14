Некромант-одиночка. Том 2

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Некромант-одиночка. Том 2 category.manhva
24%
  • The Lone Necromancer. manhua (2nd vol)
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12272
  • Вес: 750 гр.
  • Источник: The Lone Necromancer
  • Издатель: Freedom
  • Размер: 15,5 x 22,5 см.
  • Количество страниц: 304
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Приключения, Фэнтези, Боевик и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • ISBN: 978-5-04-179830-7
  • Дата выхода: Июнь 2024
Некромант-одиночка. Маньхуа
Том 1
Том 2
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910 ₽
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Описание

Последователи Лорда Вампиров повержены, но босс-монстр все еще жаждет крови. Некромант сталкивается с нежитью, которая не откликается на призыв из-за низкого уровня маны. Это значит, что пришло время следующего отбора игроков. Ю Сону, Чжису и Ханхо должны вытянуть карты класса, чтобы выжить в разрушенном мире. Вскоре рядом с ними окажется первооткрыватель — тот, кто способен создать безопасную зону в укрытии. Но это еще не конец, ведь ради победы придется встретиться со смертью.

Во втором томе эпизоды 16—30.

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