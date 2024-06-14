Некромант-одиночка. Том 2

Последователи Лорда Вампиров повержены, но босс-монстр все еще жаждет крови. Некромант сталкивается с нежитью, которая не откликается на призыв из-за низкого уровня маны. Это значит, что пришло время следующего отбора игроков. Ю Сону, Чжису и Ханхо должны вытянуть карты класса, чтобы выжить в разрушенном мире. Вскоре рядом с ними окажется первооткрыватель — тот, кто способен создать безопасную зону в укрытии. Но это еще не конец, ведь ради победы придется встретиться со смертью.

Во втором томе эпизоды 16—30.