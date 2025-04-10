Расцвет молодости. Том 1

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Расцвет молодости. Том 1 category.manhva
Расцвет молодости
Том 1
Том 2
Том 3
1 100 ₽

Описание

Популярная корейская манхва «Расцвет молодости» от NEMONE, Hongduk с высоким рейтингом 9.9 из 10 на корейских платформах и более 80 миллионов просмотров. История легла в основу одноименной дорамы и аниме!

Совсем недавно я была уверена, что Ли Джемин, самый популярный парень в классе, вот-вот предложит мне встречаться и все будет чудесно. Только оказалось, что в него влюблена моя лучшая подруга! Чтобы не огорчать ее, пришлось соврать, что мне нравится другой – ничем не примечательный геймер Чхве Джинён.

Скажете, глупо? Но еще глупее получилось, когда Чхве Джинён объявил всему классу, что мы с ним пара! Как из всего этого выпутаться? И к чему приведут фальшивые отношения?

На пути взросления свои сложности: работа с самооценкой, попытки самоопределения, конфликты с родственниками и сверстниками, испытания дружбы, первая влюбленность и даже любовные треугольники! Справиться со всем бывает непросто…

У каждого из героев этой истории есть свои тайны, мечты и амбиции, и каждому предстоит столкнуться с разочарованиями, сложностями и препятствиями на пути к цветущей весне юности. Главное – не сдаваться и поддерживать дружеские и душевные отношения!

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