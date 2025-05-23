Еще более наглядная анатомия

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Еще более наглядная анатомия category.manhva
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13789
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 13,8 x 21,2 см.
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2025
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Абдулла
  • ISBN: 978-5-17-171824-4
  • Дата выхода: Июнь 2025
Наглядная анатомия
1 195 ₽

Описание

"Еще более наглядная анатомия" — это продолжение научно-популярного корейского вебтуна, который позже из-за его популярности был издан в печатном виде.
Автор этой манхвы — Абдулла — с помощью интернет-мемов продолжит знакомить читателя с костями, мышцами, нервами и клетками. Книга написана под руководством доктора медицинских наук — Шин Донсона, а на русском ее содержание еще было дополнительно проверено врачом отделения неотложной помощи скоропомощной больницы — Н. Пичугиной.
Данная работа будет интересна всем, кто хочет получить профессиональные знания без напряжения и занудных текстов. Книга содержит легкий слог, наглядные рисунки и узнаваемые отсылки.

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