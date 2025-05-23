"Еще более наглядная анатомия" — это продолжение научно-популярного корейского вебтуна, который позже из-за его популярности был издан в печатном виде.

Автор этой манхвы — Абдулла — с помощью интернет-мемов продолжит знакомить читателя с костями, мышцами, нервами и клетками. Книга написана под руководством доктора медицинских наук — Шин Донсона, а на русском ее содержание еще было дополнительно проверено врачом отделения неотложной помощи скоропомощной больницы — Н. Пичугиной.

Данная работа будет интересна всем, кто хочет получить профессиональные знания без напряжения и занудных текстов. Книга содержит легкий слог, наглядные рисунки и узнаваемые отсылки.