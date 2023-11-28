Императрица. Том 1

Жизнь наложницы в императорском дворце не сахар, особенно если приходится скрывать своё истинное происхождение. Стремясь к заветной цели, Лин Чжи оказывается втянута в мрачный круговорот жестокости, интриг и обмана. Удастся ли ей устоять под беспощадным натиском ревности и найти любовь в этом враждебном мире?