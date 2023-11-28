Императрица. Том 1

3 отзыва
Императрица. Том 1 category.manhua
13%
Императрица
Том 1
Том 2
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780 ₽
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Описание

Жизнь наложницы в императорском дворце не сахар, особенно если приходится скрывать своё истинное происхождение. Стремясь к заветной цели, Лин Чжи оказывается втянута в мрачный круговорот жестокости, интриг и обмана. Удастся ли ей устоять под беспощадным натиском ревности и найти любовь в этом враждебном мире?

Отзывы и вопросы

A

В

Не глянцевые страницы - это еще половина беды. А вот то, что вместо нескольких фреймов просто белые места - это ужасно. Как проглядели отсутствие фреймов? Разочарование.

Е

Жду вторую книгу, мне интересно что будет дальше🫣

Ч

Слишком дорого для такого тайтла. Интересно на какие продажи рассчитывает издатель.

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