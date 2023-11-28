Императрица. Том 1

Жизнь наложницы в императорском дворце не сахар, особенно если приходится скрывать своё истинное происхождение. Стремясь к заветной цели, Лин Чжи оказывается втянута в мрачный круговорот жестокости, интриг и обмана. Удастся ли ей устоять под беспощадным натиском ревности и найти любовь в этом враждебном мире?
2023-11-28 17:15:28
Не глянцевые страницы - это еще половина беды. А вот то, что вместо нескольких фреймов просто белые места - это ужасно. Как проглядели отсутствие фреймов? Разочарование.
2023-11-13 15:12:52
Жду вторую книгу, мне интересно что будет дальше🫣
2022-12-27 11:24:21
Слишком дорого для такого тайтла. Интересно на какие продажи рассчитывает издатель.