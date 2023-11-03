Немилая. Том 4

После поцелуя Линь Хао в новогоднюю ночь Аньжань в растерянности — она не знает, что делать дальше. Ее все больше тянет к этому настойчивому парню, но теперь он ведет себя отстраненно и избегает общения. Неожиданно мама Аньжань организовывает для дочери свидание вслепую. На встречу приходит не кто иной, как… доктор Дин, возлюбленный из прошлого. Он приготовил для девушки подарок и мечтает о взаимности. Решится ли Аньжань на новые отношения?