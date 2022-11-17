Основатель Тёмного Пути. Том 10

Тирания клана Вэнь подошла к концу, и для заклинателей наступает время оправляться от потерь, праздновать победы и заключать брачные союзы.

Однако в этом новом мире нет места последователям Тёмного Пути. Герой многочисленных битв и сражений, Вэй Усянь становится в глазах прочих серьёзной угрозой; неудивительно, что, когда он протягивает руку выжившим членам семьи Вэнь, никто не осмеливается принять его сторону.