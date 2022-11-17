Основатель Тёмного Пути. Том 10

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Основатель Тёмного Пути. Том 10 category.manhua
  • Mo Dao Zu Shi. Vol. 10
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-12770
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Mo Dao Zu Shi
  • Издатель: Бам!Бук
  • Размер: 14,5 x 21 см.
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Мосян Тунсю
  • ISBN: 978-5-605-19831-4
  • Дата выхода: Ноябрь 2024
Основатель Тёмного Пути
Том 1
Том 2
Том 3
1 310 ₽

Описание

Тирания клана Вэнь подошла к концу, и для заклинателей наступает время оправляться от потерь, праздновать победы и заключать брачные союзы.

Однако в этом новом мире нет места последователям Тёмного Пути. Герой многочисленных битв и сражений, Вэй Усянь становится в глазах прочих серьёзной угрозой; неудивительно, что, когда он протягивает руку выжившим членам семьи Вэнь, никто не осмеливается принять его сторону.

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