Warcraft. Трилогия Солнечного колодца: Охота на дракона

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Warcraft. Трилогия Солнечного колодца: Охота на дракона манга
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6673
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Blizzard Entertainment
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 12,3 x 19 см.
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Серия: Warcraft
  • Автор: Кнаак Ричард и Чже Хван Ким
  • ISBN: 978-5-17-135327-8
475 ₽

Описание

В Азероте происходит всплеск магической энергии. Синий дракон Кейлек принимает человеческий облик и отправляется к его источнику, чтобы выяснить причину произошедшего. В своём путешествии Кейлек встречает милую девушку Анвину Тиг, которая помогает ему спастись от охотников на драконов. Их предводитель – эльфийский предатель Дар’Кхан – тоже ищет источник энергии для своего хозяина, Короля Мёртвых. Перед вами начало эпической истории о спасении Азерота от сил коварной Плети! Ричард А. Кнаак, автор бестселлеров New York Times, и известный художник Чже Хван Ким представляют вам вселенную Warcraft, какой вы её ещё не видели: да начнётся охота на дракона!

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