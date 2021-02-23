Warcraft. Трилогия Солнечного колодца: Охота на дракона

В Азероте происходит всплеск магической энергии. Синий дракон Кейлек принимает человеческий облик и отправляется к его источнику, чтобы выяснить причину произошедшего. В своём путешествии Кейлек встречает милую девушку Анвину Тиг, которая помогает ему спастись от охотников на драконов. Их предводитель – эльфийский предатель Дар’Кхан – тоже ищет источник энергии для своего хозяина, Короля Мёртвых. Перед вами начало эпической истории о спасении Азерота от сил коварной Плети! Ричард А. Кнаак, автор бестселлеров New York Times, и известный художник Чже Хван Ким представляют вам вселенную Warcraft, какой вы её ещё не видели: да начнётся охота на дракона!