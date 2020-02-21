Warcraft: Легенды. Том 4

В новом сборнике оригинальных историй, происходящих во вселенной Warcraft, завершается путешествие Трага Крутогора. В обители Короля-лича неупокоенному таурену предстоит битва за собственную душу. Три юноши отправляются на побережье Западного Края в поисках идеального места для рыбалки, но оказываются в плену у самой беспощадной команды пиратов, которая когда-либо ходила по Южным Морям. Сайлас Новолуний и его семья с Ярмарки Новолуния неожиданно оказываются в центре расследования мистического убийства, и им приходится бороться, чтобы доказать невиновность одного из членов семьи. А знаменитая писательница Кристи Голден рассказывает историю взросления Драки, матери Тралла, сына Дуротана. Хрупкой и больной с рождения девочке предстоит пережить годы изгнания и преодолеть свою слабость, чтобы завоевать своё место в клане Северного волка…