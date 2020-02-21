Warcraft: Легенды. Том 4

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Warcraft: Легенды. Том 4 манга
  • WarCraft. Legends. vol 4
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5062
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Blizzard Entertainment
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 176
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Серия: Warcraft
  • Автор: Кнаак Ричард
  • ISBN: 978-5-17-118255-7
410 ₽

Описание

В новом сборнике оригинальных историй, происходящих во вселенной Warcraft, завершается путешествие Трага Крутогора. В обители Короля-лича неупокоенному таурену предстоит битва за собственную душу. Три юноши отправляются на побережье Западного Края в поисках идеального места для рыбалки, но оказываются в плену у самой беспощадной команды пиратов, которая когда-либо ходила по Южным Морям. Сайлас Новолуний и его семья с Ярмарки Новолуния неожиданно оказываются в центре расследования мистического убийства, и им приходится бороться, чтобы доказать невиновность одного из членов семьи. А знаменитая писательница Кристи Голден рассказывает историю взросления Драки, матери Тралла, сына Дуротана. Хрупкой и больной с рождения девочке предстоит пережить годы изгнания и преодолеть свою слабость, чтобы завоевать своё место в клане Северного волка…

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