Warcraft: Легенды. Том 3

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Warcraft: Легенды. Том 3 манга
  • WarCraft. Legends. vol 3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5061
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Blizzard Entertainment
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Серия: Warcraft
  • Автор: Кнаак Ричард
  • ISBN: 978-5-17-114872-0
430 ₽

Описание

В новом сборнике захватывающих оригинальных историй, происходящих во вселенной Warcraft, продолжается приключение Трага Крутогора. На пути в обитель Короля-лича неупокоенному таурену предстоит встреча с храбрыми таунка и новыми врагами. Крестоносцы Алого Ордена ведут отчаянную борьбу против нечисти в Азероте, но на их пусти встают маг крови и Отрёкшийся, которые жаждут мести. Также в сборник вошли снежная история Кристи Голден о гоблине-неудачнике Криззе, который ищет возможность легко подзаработать, и легенда о величайшем охотнике Азерота, Хеминге Эрнестуэе.

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