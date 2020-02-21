Warcraft: Легенды. Том 3

В новом сборнике захватывающих оригинальных историй, происходящих во вселенной Warcraft, продолжается приключение Трага Крутогора. На пути в обитель Короля-лича неупокоенному таурену предстоит встреча с храбрыми таунка и новыми врагами. Крестоносцы Алого Ордена ведут отчаянную борьбу против нечисти в Азероте, но на их пусти встают маг крови и Отрёкшийся, которые жаждут мести. Также в сборник вошли снежная история Кристи Голден о гоблине-неудачнике Криззе, который ищет возможность легко подзаработать, и легенда о величайшем охотнике Азерота, Хеминге Эрнестуэе.