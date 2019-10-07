Warcraft: Легенды. Том 1

Откройте этот потрясающий сборник оригинальных историй и погрузитесь в мир увлекательных приключений, которые происходят во вселенной Warcraft. Траг Крутогор, отважный таурен, с которым мы познакомились во второй книге трилогии "Warcraft: Тени во льдах", возвращается в мир живых... в обличье нежити. Гном-механик с талантом говорить глупости в самый неподходящий момент оказывается единственным, кто может утихомирить свирепого тролля. Сборник включает в себя четыре истории, наполненные приключениями, сражениями, драматическими событиями и юмором.