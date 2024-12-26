Судёнышко с канарейками

0 отзывов
Судёнышко с канарейками манга
  • Canaria-tachi no Fune
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13368
  • Вес: 300 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Научная фантастика, Мистика и Сэйнэн
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Мисаки Такамацу
  • ISBN: 978-5-907576-34-6
  • Дата выхода: Март 2025
690 ₽

Описание

Юри Удака учится в старших классах, занимается в секции лёгкой атлетики и предпочитает не строить далекоидущие планы на жизнь. Возможно, это и к лучшему — в один погожий весенний день город захватывают инопланетяне и стирают его с лица земли. Юри теряет сознание и приходит в себя в совершенно незнакомом месте. Её встречает один-единственный человек, эксцентричный фармацевт по имени Тихиро Китадзава. Очень скоро они понимают, что находятся не на Земле. Теперь им предстоит не только бороться за выживание, но и разобраться, есть ли у них шанс найти других уцелевших и вернуться домой.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)