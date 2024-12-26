Судёнышко с канарейками

Юри Удака учится в старших классах, занимается в секции лёгкой атлетики и предпочитает не строить далекоидущие планы на жизнь. Возможно, это и к лучшему — в один погожий весенний день город захватывают инопланетяне и стирают его с лица земли. Юри теряет сознание и приходит в себя в совершенно незнакомом месте. Её встречает один-единственный человек, эксцентричный фармацевт по имени Тихиро Китадзава. Очень скоро они понимают, что находятся не на Земле. Теперь им предстоит не только бороться за выживание, но и разобраться, есть ли у них шанс найти других уцелевших и вернуться домой.