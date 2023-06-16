Долой безделье! Том 4

Подготовка к школьному фестивалю в самом разгаре. Естественно, Мицуми присоединяется к оргкомитету и выкладывается на сто процентов, чтобы всё прошло без сучка и задоринки. Правда, иногда она взваливает на себя слишком много и может буквально заснуть за очередным поручением.

Для фестиваля класс Мицуми решает поставить мюзикл. Хотя Сима обещал себе больше не ступать на актёрскую стезю, поддавшись уговорам одноклассников, он соглашается на одну из главных ролей. В итоге мюзикл не только раскроет талант Симы, но и позволит узнать много нового о его прошлом и семье.

