Долой безделье! Том 5

Школьный фестиваль закончился, и на смену осени неумолимо пришла зима. Мицуми на отлично сдала экзамены и с блеском закончила первую половину учебного года, но академические успехи внезапно отошли на второй план: они с Симой теперь сидят за одной партой, и, кажется, их дружба вот-вот перерастёт во что-то большее.

До Рождества остаётся совсем чуть-чуть, и все лихорадочно закупаются подарками для одноклассников, родных и любимых. Постепенно предпраздничная суматоха стихает, наступают школьные каникулы, и Мицуми отправляется домой встречать Новый год в тёплом семейном кругу.