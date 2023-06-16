Долой безделье! Том 5

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Долой безделье! Том 5 манга
Долой безделье!
Том 1
Том 2
Том 3
590 ₽

Описание

Школьный фестиваль закончился, и на смену осени неумолимо пришла зима. Мицуми на отлично сдала экзамены и с блеском закончила первую половину учебного года, но академические успехи внезапно отошли на второй план: они с Симой теперь сидят за одной партой, и, кажется, их дружба вот-вот перерастёт во что-то большее.

До Рождества остаётся совсем чуть-чуть, и все лихорадочно закупаются подарками для одноклассников, родных и любимых. Постепенно предпраздничная суматоха стихает, наступают школьные каникулы, и Мицуми отправляется домой встречать Новый год в тёплом семейном кругу.

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