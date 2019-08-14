Странники. Том 4.

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Странники. Том 4. манга
15%
Странники
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
672 ₽
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Описание

Хатимаки наконец-то отправляется в многолетнюю экспедицию к Юпитеру, а оставшийся экипаж DS-12 по-прежнему болтается на околоземной орбите. Из-за политических интриг в космосе вот-вот разразится война, которая может навсегда закрыть человечеству дорогу в космос, и только капитан Фи, Танабэ и Юрий сражаются с почти детской наивностью и упорством за свои идеалы.

В заключительном томе «Странников» Макото Юкимура в очередной раз смещает фокус повествования, чтобы показать многогранную связь между космосом и человеком. Все сюжетные нити, все мысли и чувства, все уроки, которые вынесли из этой истории наши скитальцы, сплетаются под конец в одно короткое, но очень важное послание — слова человека, первым достигшего новой планеты.

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