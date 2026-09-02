Стесняшка. Том 1

В эпоху, когда сверхсильные защитники из каждой страны принесли мир во всем мире, на страже Японии стоит робкая девушка Тэру Момидзияма, известная как супергероиня Стесняшка. Её смущает сама мысль о том, чтобы надеть спандекс, но она докажет, что, несмотря ни на что, у неё сильная воля и стремления! Она показала, что может справиться с основами профессии защитника справедливости, но таинственный мальчик Стигма всё ещё на свободе. Полная решимости стать сильнее, Тэру затевает шутливую битву со Стардастом, одним из самых известных супергероев в мире и беспощадным противником. Поскольку на кону её статус героя, сможет ли Стесняшка пробудить в себе новые силы?