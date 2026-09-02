Стесняшка. Том 1

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Стесняшка. Том 1 манга
  • Shy. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14780
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Shy
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 14,5 x 20,8 см.
  • Количество страниц: 392
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сёнэн и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Букими Мики
  • ISBN: 978-5-17-180889-1
1 349 ₽
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Описание

В эпоху, когда сверхсильные защитники из каждой страны принесли мир во всем мире, на страже Японии стоит робкая девушка Тэру Момидзияма, известная как супергероиня Стесняшка. Её смущает сама мысль о том, чтобы надеть спандекс, но она докажет, что, несмотря ни на что, у неё сильная воля и стремления! Она показала, что может справиться с основами профессии защитника справедливости, но таинственный мальчик Стигма всё ещё на свободе. Полная решимости стать сильнее, Тэру затевает шутливую битву со Стардастом, одним из самых известных супергероев в мире и беспощадным противником. Поскольку на кону её статус героя, сможет ли Стесняшка пробудить в себе новые силы?

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