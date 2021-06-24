Летние войны. Том 1

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Летние войны. Том 1 манга
Летние войны
DVD
Blu Ray
Том 1
525 ₽
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Описание

Во время летних каникул Кэндзи получает от своей обожаемой Нацуки-сэмпай предложение поработать, и они отправляются в дом её прабабушки. Но кто же знал, что работа — притворяться женихом Нацуки?! Он проводит день в гостях у её большой семьи, а ночью ему приходит подозрительное письмо с математической задачей. Кэндзи находит ответ, даже не подозревая, какую небывалую катастрофу это вызовет…

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