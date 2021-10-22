Созвездие воображаемых зверей. Том 2

Мирное течение жизни японского старшеклассника Футо Камисины нарушает внезапное появление крылатого вестника богов, который открывает юноше его истинное предназначение – Футо должен стать правителем легендарного государства Дарашал, трон которого узурпирован ставленником китайского правительства. Парень решает, что сошел с ума, однако факты убеждают его в обратном. Волей-неволей ему приходится встать на нелегкий путь учения и самосовершенствования, ведь для того, чтобы стать правителем, он должен постичь высший смысл бытия.