Созвездие воображаемых зверей. Том 2

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Созвездие воображаемых зверей. Том 2 манга
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  • Constellation of the Imaginary Beast. Vol 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-644
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Созвездие воображаемых зверей
  • Издатель: Фабрика Комиксов
  • Количество страниц: 224
  • Жанр: Комедия и Ужасы
  • Автор: Акино Мацури (Akino Matsuri)
Созвездие воображаемых зверей
Том 1
Том 2
Том 3
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690 ₽
560 ₽
Специальная цена

Описание

Мирное течение жизни японского старшеклассника Футо Камисины нарушает внезапное появление крылатого вестника богов, который открывает юноше его истинное предназначение – Футо должен стать правителем легендарного государства Дарашал, трон которого узурпирован ставленником китайского правительства. Парень решает, что сошел с ума, однако факты убеждают его в обратном. Волей-неволей ему приходится встать на нелегкий путь учения и самосовершенствования, ведь для того, чтобы стать правителем, он должен постичь высший смысл бытия.

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