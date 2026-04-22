Собрание манги Перекур за супермаркетом (1-3 том) 0 отзывов 18% 5% Скидка 5% При оплате заказа онлайн 1 Перекур за супермаркетом. Том 1. 2 Перекур за супермаркетом. Том 2. 3 Перекур за супермаркетом. Том 3. 4 Собрание манги Перекур за супермаркетом (1-3 том) Super no Ura de Yani Suu Futari. Vol 1-3.

Категория: Манга

Артикул: Manga-14410

Вес: 1500 гр.

1500 гр. Источник: Super no Ura de Yani Suu Futari

Super no Ura de Yani Suu Futari Издатель: Xl Media

Xl Media Размер: 13 x 20 см.

13 x 20 см. Год выпуска: 2026

2026 Жанр: Романтика, Повседневность и Комедия

Романтика, Повседневность и Комедия Обложка: Твердый переплет и Суперобложка

Твердый переплет и Суперобложка Автор: Дзинуси

Дзинуси Дата выхода: 2026 Дата выхода Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам Перекур за супермаркетом Том 1 Том 2 Том 3 Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной. Скидка 5% при оплате онлайн Оригинальная цена 3 870 ₽ 3 190 ₽ Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством. 75.9% Подарков за предзаказ осталось 1518 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа Что такое предзаказ? Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад. Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание Первым 2000 покупателям, оформившим предзаказ, набор бонусов в подарок! Отдельные элементы на изображении обложки и бонусов будут исполнены в виде наклеек на упаковочной плёнке. Том 1.

Сасаки — типичный «белый воротничок» в возрасте, измученный внеурочной работой и боссом-скандалистом. Единственная его радость в жизни — это сходить в супермаркет за сияющей улыбкой Ямады, работающей на второй кассе.Но однажды Сасаки не застает своего кумира на месте. Выискивая, где он может передохнуть, Сасаки вдруг натыкается на таинственную девушку Таяму, которая приглашает его к себе за супермаркет… Том 2.

За весной приходит лето, а там и осень с зимой. Но каждую свободную минуту Сасаки старается провести с Таямой. Они говорят обо всем и ни о чем, наслаждаются праздниками и сезонными вкусностями, и кажется, что их отношения не сдвинутся с мертвой точки.Но вдруг коллега Таямы подмечает у Сасаки кольцо и видит его в компании молодой женщины… Неужели он женат? И все это время обманывал Таяму? Как она поступит с соперницей? Том 3.

Прошел уже целый год со встречи Сасаки и Таямы: они вместе ходят на перерывы, поесть рамэна, обмениваются новостями и мелкими подарками. Весь супермаркет ждет, когда они начнут встречаться, но Таяма упорствует: пока Сасаки не признает в ней Ямаду, их отношения не изменятся. Таяма и Сасаки говорят все чаще и чаще, и кажется, что возрастная пропасть между ними только ширится. Однако, отталкивая друг друга в мелочах, они лишь больше сближаются…

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