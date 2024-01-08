Последнее путешествие девочек. Том 1

Постапокалипсис. Две девочки, Тито и Юри, остаются наедине с мёртвой цивилизацией.
Они путешествуют на своём любимом мотоцикле "Кеттенкраде" по руинам безжизненных городов в поисках еды и топлива. Серые и безнадёжные дни сменяют друг друга, но, пока девочки вместе, даже в самых мрачных моментах они находят что-то светлое. А их чувства и переживания наполняют этот пустой мир моментами, ради которых всё-таки ещё стоит жить...
Что же такое "обычная жизнь" для девочек, блуждающих среди руин?
Эксцентричная манга от гениальной Цукумидзу исследует неизведанную область жанра повседневности.
2024-01-08 17:24:23
Посмотрел аниме, и так как второго сезона не завезли куплю три тома манги. Уникальная по атмосфере вещица, очень понравилось
2021-08-04 16:09:19
Как по мне, одна из лучших и уникальных работ в жанре повседневности. Цукумидзу замечательно комбинирует печаль от умирающего мира с весельем двух девочек, которые просто пытаются выжить. Конечно зачастую грустно, что Тито и Юри вынуждены жить в такой обстановке, но про это забываешь как только Юри опять начинает дурачиться и Тито стукает её за это по голове.