Последнее путешествие девочек. Том 1

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Artyom Tsigler

2021-08-04 16:09:19

Как по мне, одна из лучших и уникальных работ в жанре повседневности. Цукумидзу замечательно комбинирует печаль от умирающего мира с весельем двух девочек, которые просто пытаются выжить. Конечно зачастую грустно, что Тито и Юри вынуждены жить в такой обстановке, но про это забываешь как только Юри опять начинает дурачиться и Тито стукает её за это по голове.