Последнее путешествие девочек. Том 1

2 отзыва
Последнее путешествие девочек. Том 1 манга
25%
  • Shoujo Shuumatsu Ryokou. Vol. 1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6143
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Shoujo Shuumatsu Ryokou
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 20 x 12,5 см
  • Количество страниц: 320
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Цукумидзу
  • ISBN: 978-5-17-132681-4
Оригинальная цена
1 249 ₽
937 ₽
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Описание

Постапокалипсис. Две девочки, Тито и Юри, остаются наедине с мёртвой цивилизацией.
Они путешествуют на своём любимом мотоцикле "Кеттенкраде" по руинам безжизненных городов в поисках еды и топлива. Серые и безнадёжные дни сменяют друг друга, но, пока девочки вместе, даже в самых мрачных моментах они находят что-то светлое. А их чувства и переживания наполняют этот пустой мир моментами, ради которых всё-таки ещё стоит жить...
Что же такое "обычная жизнь" для девочек, блуждающих среди руин?
Эксцентричная манга от гениальной Цукумидзу исследует неизведанную область жанра повседневности.

Отзывы и вопросы

A

А

Посмотрел аниме, и так как второго сезона не завезли куплю три тома манги. Уникальная по атмосфере вещица, очень понравилось

A

Как по мне, одна из лучших и уникальных работ в жанре повседневности. Цукумидзу замечательно комбинирует печаль от умирающего мира с весельем двух девочек, которые просто пытаются выжить. Конечно зачастую грустно, что Тито и Юри вынуждены жить в такой обстановке, но про это забываешь как только Юри опять начинает дурачиться и Тито стукает её за это по голове.

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