Научное доказательство любви. Том 7

1Научное доказательство любви. Том 1.2Научное доказательство любви. Том 2.3Научное доказательство любви. Том 3.4Научное доказательство любви. Том 4.5Научное доказательство любви. Том 5.6Научное доказательство любви. Том 6.7Научное доказательство любви. Том 78Научное доказательство любви. Том 89Научное доказательство любви. Том 910Научное доказательство любви. Том 1011Научное доказательство любви. Том 1112Научное доказательство любви. Том 12.13Научное доказательство любви. Том 13.
Science Fell in Love, So I Tried to Prove It. Vol. 7.
Химуро и Юкимура проигрывают в битве уровней окситоцина, гормона счастья! Раз показатели недостаточно высокие, значит, нельзя сказать, что они любят друг друга?! К какому в итоге ответу придёт измученный сомнениями Юкимура?