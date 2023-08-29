Научное доказательство любви. Том 12.

730 ₽
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В лаборатории Икэда образовался научный любовный треугольник?! Неужели Канадэ осознала, что Юкимура, её спаситель, является представителем другого пола? Заметив чувства подруги, Химуро обращается к Юкимуре, казалось бы, с необычной, но довольно рациональной просьбой. Она собирается привести коллегу к наиболее верному любовному решению!