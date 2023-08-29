Научное доказательство любви. Том 12.

0 отзывов
Научное доказательство любви. Том 12. манга
Научное доказательство любви
Том 1
Том 2
Том 3
730 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

В лаборатории Икэда образовался научный любовный треугольник?! Неужели Канадэ осознала, что Юкимура, её спаситель, является представителем другого пола? Заметив чувства подруги, Химуро обращается к Юкимуре, казалось бы, с необычной, но довольно рациональной просьбой. Она собирается привести коллегу к наиболее верному любовному решению!

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)