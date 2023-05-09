Научное доказательство любви. Том 2.

1 отзыв
Научное доказательство любви. Том 2. манга
  • Science Fell in Love, So I Tried to Prove It. Vol. 2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5921
  • Вес: 460 гр.
  • Источник: Rikei ga Koi ni Ochita no de Shōmei Shite Mita
  • Издатель: Reanimedia и АСТ
  • Размер: 14 x 21 см.
  • Количество страниц: 146
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Комедия и Романтика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Альфред Ямамото
  • ISBN: 978-5-17-132685-2
  • Дата выхода: Ноябрь 2020
Научное доказательство любви
Том 1
Том 2
Том 3
680 ₽
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Описание

Что будет, если влюбятся девушка-ученый и юноша-ученый, вкладывающие весь свой пыл в исследования? Юкимура и Химуро решили попробовать свои силы в первом свидании. И каков же будет результат научного свидания, где соединяются друг с другом числовые значения и результаты наблюдений? Смогут ли ученые дать определение свиданию? Встречайте продолжение экспериментальной любовной комедии!

Отзывы и вопросы

A

В

Это очень интересна и непредсказуйма

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