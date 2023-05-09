Научное доказательство любви. Том 2.

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Что будет, если влюбятся девушка-ученый и юноша-ученый, вкладывающие весь свой пыл в исследования? Юкимура и Химуро решили попробовать свои силы в первом свидании. И каков же будет результат научного свидания, где соединяются друг с другом числовые значения и результаты наблюдений? Смогут ли ученые дать определение свиданию? Встречайте продолжение экспериментальной любовной комедии!