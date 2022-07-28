Научное доказательство любви. Том 10

680 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Продолжается любовный эксперимент, разворачивающийся в университетской лаборатории, где собираются учёные с богатой индивидуальностью, достойные любви!
Считается, что наука может найти рациональное объяснение любым явлениям природы. Но так ли это?
В мире никто не смог разузнать ничего конкретного о любви.
Химуро и Юкимура придётся попотеть, чтобы стать первооткрывателями.
Во время дня открытых дверей Юкимура предлагает провести масштабный эксперимент, уделяющий большое внимание зрению. Вновь на пути к истине сталкиваются желания и реальность. Преступят ли наши герои запретную черту?!