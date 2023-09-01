Почему Рэйса в стрессе? Как справиться с эмоциями на работе, найти себя и раскрыть свой потенциал.

Хотите чувствовать себя увереннее? Узнать, как взять под контроль эмоции и повысить психологическую устойчивость? Эта бизнес-манга для вас.



Молодая девушка Рэйса Суто устраивается на работу в рекламное агентство. Из-за множества задач и напряженных отношений с начальницей девушка находится в постоянном стрессе и чувствует, что не справляется с ситуацией и собственными нервами. А тут еще сложности в личной жизни. Хочется спрятаться от всего мира, прихватив побольше вкусных пирожных для утешения. На помощь приходит старый университетский друг Го Хасэгава. Следуя его советам, Рэйса учится прислушиваться к себе и сохранять спокойствие и позитивный настрой в любых ситуациях. Вместе с Рэйсой вы узнаете, как:

· развить психологическую устойчивость;

· взаимодействовать с трудными людьми;

· определить свои сильные стороны и опираться на них.



История Рэйсы поможет вам по-новому взглянуть на мир и найти свой путь в работе и жизни.