Почему Рэйса в стрессе? Как справиться с эмоциями на работе, найти себя и раскрыть свой потенциал.

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Почему Рэйса в стрессе? Как справиться с эмоциями на работе, найти себя и раскрыть свой потенциал. манга
Бизнес-манга для успеха
Том 1.
Том 2.
Том 3.
1 100 ₽

Описание

Хотите чувствовать себя увереннее? Узнать, как взять под контроль эмоции и повысить психологическую устойчивость? Эта бизнес-манга для вас.

Молодая девушка Рэйса Суто устраивается на работу в рекламное агентство. Из-за множества задач и напряженных отношений с начальницей девушка находится в постоянном стрессе и чувствует, что не справляется с ситуацией и собственными нервами. А тут еще сложности в личной жизни. Хочется спрятаться от всего мира, прихватив побольше вкусных пирожных для утешения. На помощь приходит старый университетский друг Го Хасэгава. Следуя его советам, Рэйса учится прислушиваться к себе и сохранять спокойствие и позитивный настрой в любых ситуациях. Вместе с Рэйсой вы узнаете, как:
· развить психологическую устойчивость;
· взаимодействовать с трудными людьми;
· определить свои сильные стороны и опираться на них.

История Рэйсы поможет вам по-новому взглянуть на мир и найти свой путь в работе и жизни.

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