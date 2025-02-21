По велению высших сил. Том 1.

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По велению высших сил. Том 1. манга
  • Like God says. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13541
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Kamisama no Iutoori
  • Издатель: Комильфо
  • Количество страниц: 224
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Школа
  • Обложка: Суперобложка и Мягкий переплет
  • Автор: Мунэюки Канэсиро
  • ISBN: 978-5-04-215126-2
940 ₽

Описание

Этот день начался обычно. И так же обычно он должен был закончиться. Однако, когда посреди класса внезапно взрывается голова учителя, а все ученики оказываются втянуты в опасную игру на выживание, "скучная" школьная жизнь Сюна Такахаты заканчивается.

Что же это: превратности судьбы или божественный каприз? Так или иначе, Сюну и другим ученикам не остаётся ничего, кроме как выиграть… или умереть.

Если вы поклонник "Игры в кальмара" и "Королевской битвы", то "По велению высших сил" определённо рекомендуется к прочтению. Манга от создателя "BLUE LOCK. Синяя тюрьма" точно заставит вас содрогнуться и продержит в напряжении до самого финала.

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