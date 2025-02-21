По велению высших сил. Том 1.

Этот день начался обычно. И так же обычно он должен был закончиться. Однако, когда посреди класса внезапно взрывается голова учителя, а все ученики оказываются втянуты в опасную игру на выживание, "скучная" школьная жизнь Сюна Такахаты заканчивается.

Что же это: превратности судьбы или божественный каприз? Так или иначе, Сюну и другим ученикам не остаётся ничего, кроме как выиграть… или умереть.

Если вы поклонник "Игры в кальмара" и "Королевской битвы", то "По велению высших сил" определённо рекомендуется к прочтению. Манга от создателя "BLUE LOCK. Синяя тюрьма" точно заставит вас содрогнуться и продержит в напряжении до самого финала.