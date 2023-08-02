Пино

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Пино манга
45%
  • Pino
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10923
  • Вес: 600 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 328
  • Год выпуска: 2023
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Такаси Мураками
  • ISBN: 978-5-907576-25-4
  • Дата выхода: Сентябрь 2023
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890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

Пино — гуманоидный робот с искусственным интеллектом, достигший сингулярности. Он чётко следует заложенным в него инструкциям и старается сделать жизнь людей лучше даже несмотря на то, что многие относятся к нему с предубеждением. Но что он выберет, когда на чашах весов окажутся его собственная безопасность и благополучие человека?

В своей новой работе Такаси Мураками, автор манги «Пёс, смотрящий на звёзды», обращается к жанру научной фантастики и пытается найти ответ на вопрос, может ли у робота появиться душа.

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