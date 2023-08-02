Пино — гуманоидный робот с искусственным интеллектом, достигший сингулярности. Он чётко следует заложенным в него инструкциям и старается сделать жизнь людей лучше даже несмотря на то, что многие относятся к нему с предубеждением. Но что он выберет, когда на чашах весов окажутся его собственная безопасность и благополучие человека?

В своей новой работе Такаси Мураками, автор манги «Пёс, смотрящий на звёзды», обращается к жанру научной фантастики и пытается найти ответ на вопрос, может ли у робота появиться душа.