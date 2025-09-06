MISIDE | МиСайд: Манга

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ПЕРВАЯ МАНГА ПО ИГРЕ “МИСАЙД”!
Это просто манга. Бумажные страницы, нарисованные персонажи. Но почему тебе кажется, что за тобой кто-то следит? Что-то не так с бабблами и панелями. Что-то затаилось по ту сторону обложки. Мита просит не переворачивать страницу. Но ты же всё равно перевернёшь, да?История инди-хита MiSide продолжается на страницах манги! Новые персонажи! Игра с форматом! Такое возможно только в печатной версии!
2025-09-06 07:50:49
Подача просто 10 из 10. Упаковано качественно, обложка выпала красивая. Счастлив как ребёнок
2025-08-26 21:51:50
Прочитал за час - сразу как пришла. Коротенькая. Судить объективно не буду. Поэтому 5
2025-08-25 16:07:36
Манга коротенькая, но выглядит прикольно Сюжет неглубок, разделён по маленьким главам. Не впечатлило, но как мерч сойдёт
2025-08-25 15:55:48
Gg
2025-08-05 01:30:53
🤗