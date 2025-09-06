MISIDE | МиСайд: Манга

5 отзывов
MISIDE | МиСайд: Манга манга
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13883
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: MISIDE
  • Издатель: Терлецки Комикс
  • Размер: 12,8 x 18,2 см.
  • Количество страниц: 136
  • Год выпуска: 2025
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Виталий Терлецкий и Евгения Чащина
  • ISBN: 978-5-6052999-4-3
  • Дата выхода: Сентябрь 2025
550 ₽

Описание

ПЕРВАЯ МАНГА ПО ИГРЕ “МИСАЙД”!

Это просто манга. Бумажные страницы, нарисованные персонажи. Но почему тебе кажется, что за тобой кто-то следит? Что-то не так с бабблами и панелями. Что-то затаилось по ту сторону обложки. Мита просит не переворачивать страницу. Но ты же всё равно перевернёшь, да?История инди-хита MiSide продолжается на страницах манги! Новые персонажи! Игра с форматом! Такое возможно только в печатной версии!

Отзывы и вопросы

A

А

Подача просто 10 из 10. Упаковано качественно, обложка выпала красивая. Счастлив как ребёнок

М

Прочитал за час - сразу как пришла. Коротенькая. Судить объективно не буду. Поэтому 5

K

Манга коротенькая, но выглядит прикольно Сюжет неглубок, разделён по маленьким главам. Не впечатлило, но как мерч сойдёт

J

Gg

C

🤗

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