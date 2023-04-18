Перелесок

1 отзыв
Перелесок манга
45%
  • Little Forest
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7983
  • Вес: 620 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 352
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Дайскэ Игараси
  • ISBN: 978-5-905295-90-4
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890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

«Перелесок» — изящная и многослойная работа Дайскэ Игараси, одного из самых самобытных современных мангак. В 2005 году она была номинирована на премию Осамы Тэдзуки, а затем дважды экранизирована: сначала в Японии, а затем в Корее.

Юная Итико оставила все свои проблемы в большом городе и вернулась в маленькую деревню, где родилась и выросла. Здесь она работает не покладая рук, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Да и, как говорит она сама, сидеть у кого-то на шее попросту скучно. Зато на рисовых полях, картофельных грядках и в помидорных теплицах скучать уж точно не приходится.

Из собранного урожая девушка готовит самые разные кушанья — как правило, незамысловатые, но всегда такие, что аж слюнки текут. Каждая глава этой манги посвящена одному из них: от выращивания овощей, трав, фруктов и ягод до готового блюда на столе. Приятного аппетита!

Отзывы и вопросы

A

В

Прекрасня манга, красивые фреймы, атмосферные, качество печати так же на высшем уровне))

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