«Перелесок» — изящная и многослойная работа Дайскэ Игараси, одного из самых самобытных современных мангак. В 2005 году она была номинирована на премию Осамы Тэдзуки, а затем дважды экранизирована: сначала в Японии, а затем в Корее.

Юная Итико оставила все свои проблемы в большом городе и вернулась в маленькую деревню, где родилась и выросла. Здесь она работает не покладая рук, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Да и, как говорит она сама, сидеть у кого-то на шее попросту скучно. Зато на рисовых полях, картофельных грядках и в помидорных теплицах скучать уж точно не приходится.

Из собранного урожая девушка готовит самые разные кушанья — как правило, незамысловатые, но всегда такие, что аж слюнки текут. Каждая глава этой манги посвящена одному из них: от выращивания овощей, трав, фруктов и ягод до готового блюда на столе. Приятного аппетита!