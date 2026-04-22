Перекур за супермаркетом. Том 1.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Отдельные элементы на изображении обложки будут исполнены в виде наклеек на упаковочной плёнке.
Сасаки — типичный «белый воротничок» в возрасте, измученный внеурочной работой и боссом-скандалистом. Единственная его радость в жизни — это сходить в супермаркет за сияющей улыбкой Ямады, работающей на второй кассе.Но однажды Сасаки не застает своего кумира на месте. Выискивая, где он может передохнуть, Сасаки вдруг натыкается на таинственную девушку Таяму, которая приглашает его к себе за супермаркет…