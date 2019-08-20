Он, она и их обстоятельства. Том 4.

Арима и Юкино начали встречаться. Они ходят в кино, пьют чай вместе с друзьями и всё у них хорошо… кроме оценок. Казалось бы, кому какое дело? Но если ты учишься лучше всех, школьные учителя пристально следят за твоими успехами. И если любовь мешает учебе — они обязательно вмешаются, чтобы объяснить тебе, чем надо заниматься на самом деле.