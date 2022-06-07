Ну не может моя сестренка быть такой милой. Том 1.

Издание содержит цветные иллюстрации. Отношения 17-летнего Кёскэ Косаки и его 14-летней сестры Кирино не назовешь теплыми: по сути они нормально не разговаривали уже несколько лет. Однажды Кёскэ находит в доме диск с аниме и задается вопросом, откуда он мог у них взяться: отец и мать такие увлечения не одобряют. Дальше - больше: под обложкой диска оказывается эротическая игра "Как полюбить свою сестру". Проведя "расследование", Кёскэ выясняет, что диск принадлежит Кирино. Кто бы мог подумать, что его красавица сестра, звезда школы и модель - тайная отаку, тратящая свои гонорары на аниме, игры и фигурки! А особый интерес Кирино питает к играм, посвященным отношениям героинь со старшими братьями...