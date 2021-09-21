Неопаразит f

У появившихся из ниоткуда инопланетных паразитов лишь одна цель — ассимилироваться среди людей и поглотить человеческую расу. Но что, если у этих монстров есть другая сторона? Один паразит превращается в принца, чтобы спасти витающую в облаках принцессу. Другой становится ведущим кулинарной передачи, где разоблачаются настоящие монстры. Этот сборник включает 15 рассказов талантливых мангак, работающих в жанре сёдзё. Читателей ждут жуткие, забавные и увлекательные истории, основанные на классической хоррор-манге «Паразит» Хитоси Ивааки.