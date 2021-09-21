Неопаразит f

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Неопаразит f манга
45%
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7740
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Kiseijuu
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Ивааки
  • ISBN: 978-5-905295-87-4
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Описание

У появившихся из ниоткуда инопланетных паразитов лишь одна цель — ассимилироваться среди людей и поглотить человеческую расу. Но что, если у этих монстров есть другая сторона? Один паразит превращается в принца, чтобы спасти витающую в облаках принцессу. Другой становится ведущим кулинарной передачи, где разоблачаются настоящие монстры. Этот сборник включает 15 рассказов талантливых мангак, работающих в жанре сёдзё. Читателей ждут жуткие, забавные и увлекательные истории, основанные на классической хоррор-манге «Паразит» Хитоси Ивааки.

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