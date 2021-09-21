Неопаразит m

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Неопаразит m манга
45%
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7741
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Kiseijuu
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 296
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Ивааки
  • ISBN: 978-5-905295-88-1
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790 ₽
435 ₽
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Описание

Они похожи на нас. Они питаются нами. Они паразиты — инопланетные создания, ведомые жуткой целью: захватить жертву, принять её облик и постепенно уничтожить человечество изнутри. Впервые эти ужасающие существа появились в классической хоррор-манге «Паразит» Хитоси Ивааки, а теперь они возвращаются в новых историях, нарисованных талантливыми и знаменитыми мангаками. В этот раз паразиты вселятся в военных, стариков, школьниц и даже других инопланетян. Но кого бы они ни захватили, наверняка можно сказать лишь одно: в безопасности не будет никто.

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