Неопаразит m

Они похожи на нас. Они питаются нами. Они паразиты — инопланетные создания, ведомые жуткой целью: захватить жертву, принять её облик и постепенно уничтожить человечество изнутри. Впервые эти ужасающие существа появились в классической хоррор-манге «Паразит» Хитоси Ивааки, а теперь они возвращаются в новых историях, нарисованных талантливыми и знаменитыми мангаками. В этот раз паразиты вселятся в военных, стариков, школьниц и даже других инопланетян. Но кого бы они ни захватили, наверняка можно сказать лишь одно: в безопасности не будет никто.