Мой новый босс - глупец. Том 2

Жизнь Кэнтаро Момосэ наконец-то вошла в спокойное русло. Работа больше не напоминает поле боя, а выходки его чудаковатого босса Юсэя Сиросаки вызывают не страх, а улыбку.

Впереди у забавной компании череда новых испытаний. Героям предстоит лицом к лицу встретиться с призраками прошлого, которые никак не желают их отпускать. Сиросаки вновь докажет, что его забота не знает границ. Молчаливый Киндзё наконец раскроет тайну своего характера и покажет, что скрывается за его любовью к соцсетям и неловкими шутками. А их начальник Аояма убедится: иногда лучший способ завоевать доверие — просто быть собой.

Для широкого круга читателей.