Мой новый босс - глупец. Том 2

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Мой новый босс - глупец. Том 2 манга
  • My New Boss is Goofy. Vol.2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14562
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: My New Boss is Goofy
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 14 x 20 см.
  • Количество страниц: 128
  • Жанр: Сэйнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Дан Итикава
  • ISBN: 978-5-17-180914-0
729 ₽
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Описание

Жизнь Кэнтаро Момосэ наконец-то вошла в спокойное русло. Работа больше не напоминает поле боя, а выходки его чудаковатого босса Юсэя Сиросаки вызывают не страх, а улыбку.
Впереди у забавной компании череда новых испытаний. Героям предстоит лицом к лицу встретиться с призраками прошлого, которые никак не желают их отпускать. Сиросаки вновь докажет, что его забота не знает границ. Молчаливый Киндзё наконец раскроет тайну своего характера и покажет, что скрывается за его любовью к соцсетям и неловкими шутками. А их начальник Аояма убедится: иногда лучший способ завоевать доверие — просто быть собой.
Для широкого круга читателей.

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