Мой новый босс - глупец. Том 1

Кэнтаро Момосэ, устав от тирании начальника и проблем со здоровьем, решает начать жизнь с чистого листа в новой компании. Надежда на лучшее будущее оправдывается, когда он встречает своего нового босса — Юсэя Сиросаки. Он становится для Момосэ наставником, благодаря которому даже самые сложные задачи становятся преодолимыми.

История о том, как искренняя забота, неуклюжая доброта и внимание могут наполнить рабочие будни смыслом и теплом. Иногда самый нелепый босс может стать вашим другом!

Для широкого круга читателей.