Мой новый босс - глупец. Том 1

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Мой новый босс - глупец. Том 1 манга
  • My New Boss is Goofy. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14561
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: My New Boss is Goofy
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 14 x 20 см.
  • Количество страниц: 128
  • Жанр: Сэйнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Дан Итикава
  • ISBN: 978-5-17-180302-5
699 ₽
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Описание

Кэнтаро Момосэ, устав от тирании начальника и проблем со здоровьем, решает начать жизнь с чистого листа в новой компании. Надежда на лучшее будущее оправдывается, когда он встречает своего нового босса — Юсэя Сиросаки. Он становится для Момосэ наставником, благодаря которому даже самые сложные задачи становятся преодолимыми.
История о том, как искренняя забота, неуклюжая доброта и внимание могут наполнить рабочие будни смыслом и теплом. Иногда самый нелепый босс может стать вашим другом!
Для широкого круга читателей.

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