Клетки за работой. Том 1.

1 отзыв
Клетки за работой. Том 1. манга
8%
Клетки за работой
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Специальная цена

Описание

Каждый день внутри нас разворачивается жестокая битва: нейтрофилы, макрофаги и Т-киллеры борются с вирусами, бактериями и раковыми клетками. Каждый день внутри нас кипит работа: эритроциты переносят питательные вещества и кислород, тромбоциты залечивают ранки, а множество всевозможных белков и регуляторов поддерживают в нас жизнь. Все они — клетки, 30 триллионов неутомимых трудяг, готовых отдать все ради общего дела. Как им удается так слаженно работать? Как им живется внутри наших организмов? Взгляните сами, что представляет собой корпорация под названием «Человек»!

Отзывы и вопросы

A

Е

Обожаю эту серию. Все сделано на высшим уровне.

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