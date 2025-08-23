Клетки за работой. Том 1.

Каждый день внутри нас разворачивается жестокая битва: нейтрофилы, макрофаги и Т-киллеры борются с вирусами, бактериями и раковыми клетками. Каждый день внутри нас кипит работа: эритроциты переносят питательные вещества и кислород, тромбоциты залечивают ранки, а множество всевозможных белков и регуляторов поддерживают в нас жизнь. Все они — клетки, 30 триллионов неутомимых трудяг, готовых отдать все ради общего дела. Как им удается так слаженно работать? Как им живется внутри наших организмов? Взгляните сами, что представляет собой корпорация под названием «Человек»!