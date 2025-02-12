Клетки за работой. Том 3.

В 2019 году весь мир содрогнулся: коронавирусная инфекция поразила всех и каждого, зашла в каждую семью. Что же творилось в ту страшную пору в организме человека? Почему иммунитет взбесился? Что такое «цитокиновый шторм»? И как удалось преодолеть кризис? Корпорация под названием «Человек» снова открывает двери и приглашает читателей понаблюдать за всем лично, а заодно узнать, как можно избавиться от слепоты, почему на лбу возникает шишка и что вызывает псориаз.