Клетки за работой. Том 3.

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Клетки за работой. Том 3. манга
8%
Клетки за работой
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

В 2019 году весь мир содрогнулся: коронавирусная инфекция поразила всех и каждого, зашла в каждую семью. Что же творилось в ту страшную пору в организме человека? Почему иммунитет взбесился? Что такое «цитокиновый шторм»? И как удалось преодолеть кризис? Корпорация под названием «Человек» снова открывает двери и приглашает читателей понаблюдать за всем лично, а заодно узнать, как можно избавиться от слепоты, почему на лбу возникает шишка и что вызывает псориаз.

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