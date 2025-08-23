Клетки за работой. Том 2.

Что происходит при ОРВИ? Как высыпают прыщи? Что такое приобретенный иммунитет? Как работают вакцины? Что будет, если потерять треть всей крови? Корпорация под названием «Человек» снова открывает для всех любопытных двери и наглядно демонстрирует ответы на тысячи вопросов! Все 30 триллионов клеток работают без перерыва и выходных на благо друг друга, заключают союзы, «спорят» и активно мешают друг другу исполнять заложенные в них обязанности. Каждый день они переживают мини-катастрофы и всячески борются за сохранность своего дома. Взгляните на их успех сами!