Клетки за работой. Том 2.

1 отзыв
Клетки за работой. Том 2. манга
8%
  • Hataraku Saibou. Vol. 2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13512
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Hataraku Saibou
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 338
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Боевик, Сёнэн и Научная фантастика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Аканэ Симидзу
  • ISBN: 978-5-91996-521-3
  • Дата выхода: Июль 2025
Клетки за работой
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Что происходит при ОРВИ? Как высыпают прыщи? Что такое приобретенный иммунитет? Как работают вакцины? Что будет, если потерять треть всей крови? Корпорация под названием «Человек» снова открывает для всех любопытных двери и наглядно демонстрирует ответы на тысячи вопросов! Все 30 триллионов клеток работают без перерыва и выходных на благо друг друга, заключают союзы, «спорят» и активно мешают друг другу исполнять заложенные в них обязанности. Каждый день они переживают мини-катастрофы и всячески борются за сохранность своего дома. Взгляните на их успех сами!

Отзывы и вопросы

A

Е

Как и первый томик все супер как раз в процессе чтения.

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