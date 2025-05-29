VERSUS. ЗАМЕС. Том 1

ПОБЕДИТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ВРАГА… СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО



Суперзвезда боевой и комедийной манги, автор самых безумных и интригующий идей – мангака ONE запускает новую амбициозную серию, грозящуюся переплюнуть даже легендарного One-punch Man! В этом постмодернистском творческом котле замешано всё, что есть весёлого в поп-культуре – фэнтези и научная фантастика, постапокалипсис и киберпанк… место нашлось даже кайдзю!



Ультимативный исекай стартует с истории гибели человечества: демоны завоевали всю Землю и почти истребили людской род. 47 избранных героев, вооружённых магическими мечами, пали перед натиском армии Верховного короля демонов. Отчаявшись, люди призвали на помощь цивилизацию из иного мира… но в итоге получили только больше проблем на свои головы.