VERSUS. ЗАМЕС. Том 1

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VERSUS. ЗАМЕС. Том 1 манга
  • VERSUS. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12462
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: VERSUS
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 13,5 x 19 см.
  • Количество страниц: 224
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Исекай, Фэнтези и Научная фантастика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: ONE, Кётаро Адзума и BOSE
  • ISBN: 978-5-04-205540-9
  • Дата выхода: Октябрь 2024
VERSUS. ЗАМЕС
Том 1
Том 2
Том 3
840 ₽

Описание

ПОБЕДИТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ВРАГА… СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО

Суперзвезда боевой и комедийной манги, автор самых безумных и интригующий идей – мангака ONE запускает новую амбициозную серию, грозящуюся переплюнуть даже легендарного One-punch Man! В этом постмодернистском творческом котле замешано всё, что есть весёлого в поп-культуре – фэнтези и научная фантастика, постапокалипсис и киберпанк… место нашлось даже кайдзю!

Ультимативный исекай стартует с истории гибели человечества: демоны завоевали всю Землю и почти истребили людской род. 47 избранных героев, вооружённых магическими мечами, пали перед натиском армии Верховного короля демонов. Отчаявшись, люди призвали на помощь цивилизацию из иного мира… но в итоге получили только больше проблем на свои головы.

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