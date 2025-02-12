Комплект манги Клетки за работой. (1-3 том)

Том 1.

Каждый день внутри нас разворачивается жестокая битва: нейтрофилы, макрофаги и Т-киллеры борются с вирусами, бактериями и раковыми клетками. Каждый день внутри нас кипит работа: эритроциты переносят питательные вещества и кислород, тромбоциты залечивают ранки, а множество всевозможных белков и регуляторов поддерживают в нас жизнь. Все они — клетки, 30 триллионов неутомимых трудяг, готовых отдать все ради общего дела. Как им удается так слаженно работать? Как им живется внутри наших организмов? Взгляните сами, что представляет собой корпорация под названием «Человек»!

Том 2.

Что происходит при ОРВИ? Как высыпают прыщи? Что такое приобретенный иммунитет? Как работают вакцины? Что будет, если потерять треть всей крови? Корпорация под названием «Человек» снова открывает для всех любопытных двери и наглядно демонстрирует ответы на тысячи вопросов! Все 30 триллионов клеток работают без перерыва и выходных на благо друг друга, заключают союзы, «спорят» и активно мешают друг другу исполнять заложенные в них обязанности. Каждый день они переживают мини-катастрофы и всячески борются за сохранность своего дома. Взгляните на их успех сами!

Том 3.

В 2019 году весь мир содрогнулся: коронавирусная инфекция поразила всех и каждого, зашла в каждую семью. Что же творилось в ту страшную пору в организме человека? Почему иммунитет взбесился? Что такое «цитокиновый шторм»? И как удалось преодолеть кризис? Корпорация под названием «Человек» снова открывает двери и приглашает читателей понаблюдать за всем лично, а заодно узнать, как можно избавиться от слепоты, почему на лбу возникает шишка и что вызывает псориаз.