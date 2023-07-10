Исповедь неполноценного человека. Том 1

Почему мне так сложно полюбить людей? Оба Ёдзо — симпатичный и веселый молодой человек из обеспеченной семьи, любимый учителями и одноклассниками. Но под этой идеальной маской спрятано бесчувственное лицо уставшего от жизни старика. В чем же кроется причина столь существенных отличий?