Исповедь неполноценного человека. Том 1

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Исповедь неполноценного человека. Том 1 манга
  • No Longer Human. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10686
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: No Longer Human
  • Издатель: Фабрика Комиксов
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма
  • Обложка: Мягкий переплет
  • Автор: Усамару Фуруя
  • ISBN: 978-5-7584-0714-1
Исповедь неполноценного человека
Том 1
Том 2
Том 3
490 ₽
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Описание

Почему мне так сложно полюбить людей? Оба Ёдзо — симпатичный и веселый молодой человек из обеспеченной семьи, любимый учителями и одноклассниками. Но под этой идеальной маской спрятано бесчувственное лицо уставшего от жизни старика. В чем же кроется причина столь существенных отличий?

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