Бандак. Том 2

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Бандак. Том 2 манга
Бандак
Том 1
Том 2
Том 3
370 ₽

Описание

Бандак — это совсем не банда. Наоборот! Зто компания верных друзей, всегда готовых прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. Сердце этой компании, ее босс — Саша, вчерашняя московская школьница, которая собирается поступать в элитный вуз. Обычной девчонкой ее не назовешь. Владея бойцовскими навыками, она готова вместе с друзьями отстаивать справедливость и вступать в схватку с противником, даже если он намного превосходит в силе. Ребята обладают уникальной способностью впутываться в истории, из которых не так-то просто найти выход!

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