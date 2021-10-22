Драмакон. Том 2

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Драмакон. Том 2 манга
Драмакон
Том 1
Том 2
Том 3
280 ₽

Описание

Прибыв на первый в своей жизни анимефест, начинающая писательница Кристи надеется поразить читателей и фанатов свои комиксом, нарисованным ее любвеобильным другом Дереком. Неожиданная встреча с симпатичным косплеером Мэттом, к которому Кристи чувствует неодолимое влечение, переворачивает ее жизнь с ног на голову. Бедняжка с трудом представляет, как можно сохранить возникшее между ней и Мэттом чувство, если ее новый возлюбленный живет за тысячи миль от ее родного города и к тому же через 2 дня собирается вернуться домой.

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