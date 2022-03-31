Assassin's Creed: Меч Шао Цзюнь. Том 4

Увлекательное приключение в Китае по мотивам оригинальной видеоигры «Assassin’s Creed® Chronicles: Китай» от Ubisoft !

XVI век. Эпоха Мин.

Шао Цзюнь, последний ассасин Китайского братства, возвращается на родину, чтобы отомстить за убийство своих собратьев. Она преследует последних тамплиеров из «Восьми тигров» и хочет вернуть похищенное у неё сокровище, а также спасти свою подругу‑императрицу из дворца. События, которые разворачиваются перед вами, — память предков, сохранившаяся в генах девушки Лизы из Японии, которая принимает решение вести собственную борьбу с Орденом тамплиеров в настоящем времени.