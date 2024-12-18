Assassin’s Creed Mirage (Русские субтитры)

В Assassin’s Creed Mirage вы — Басим, хитрый уличный вор с кошмарными видениями, ищущий ответы и справедливость. После акта смертоносного возмездия Басим бежит из Багдада и присоединяется к древней организации «Скрытые». Изучая их таинственные ритуалы и могущественные догмы, он будет оттачивать свои уникальные способности, открывать свою истинную природу и приходить к пониманию нового Кредо, которое изменит его судьбу так, как он и представить не мог.



Мощная история о взрослении. Откройте для себя приключенческий сюжетный экшен, в котором рассказывается о превращении дерзкого молодого человека в утонченного мастера-ассасина с противоречивой судьбой. Познакомьтесь с вдохновляющими персонажами, которые определят судьбу Басима и, возможно, станут чем-то большим, чем кажутся...



Высший ассасин — станьте самым разносторонним ассасином в истории франшизы. Паркур: плавно перемещайтесь по городу и используйте самый большой набор инструментов на сегодняшний день. Получайте контракты в бюро ассасинов, собирайте важные улики и незаметно уничтожайте цели, совершая еще более жестокие убийства, чем когда-либо прежде.



Захватывающий, реагирующий город. Исследуйте густонаселенный и оживленный город, жители которого реагируют на каждое ваше движение. Раскройте секреты четырех уникальных районов, от промышленного Карха до пышных садов Круглого города. Откройте для себя удивительные мировые события и пообщайтесь с историческими личностями, сформировавшими Золотой век Багдада.